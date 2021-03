"Alla Juventus è molto più complicato rispetto alla nazionale. Qui sta andando abbastanza bene, mentre alla Juve è tutto più complicato dal punto di vista collettivo”. All’indomani del pareggio per 1-1 contro l’Ucraina nella prima gara della fase a gironi delle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022, Adrien Rabiot fotografa il suo momento personale e quello del club bianconero in conferenza stampa. "Io cerco sempre di dare il meglio e gioco molto, ma è difficile ottenere sempre buoni risultati scendendo in campo ogni tre giorni", ha ammesso il centrocampista francese che Deschamps ha schierato per tutto il corso del match.