Sempre in prima fila al fianco delle persone più bisognose e in difficoltà, in questo difficile periodo – che dura ormai da oltre un anno – dettato dall’emergenza sanitaria. La Roma continua infatti la sua campagna di sostegno con nuove iniziative portate avanti da Roma Cares. L’ultima prevede un importante contributo alla campagna di vaccinazione in corso in tutto il Paese: "Il club, infatti, con il sostegno del Main Global Partner Hyundai, metterà a disposizione dei propri abbonati, che hanno già fissato un appuntamento per il vaccino anti-Covid nel periodo tra il 6 e il 20 aprile, un’automobile che li accompagnerà presso la struttura di riferimento e li riporterà a casa", si legge sul sito ufficiale della società giallorossa.