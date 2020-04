La Roma 'ASSIEME': il call center del club a disposizione degli abbonati over-60

Dopo la distribuzione di beni di prima necessità lo scorso weekend, i giallorossi si rivolgono ancora ai loro tifosi più anziani: gli operatori telefonici faranno da coordinamento per reperire generi alimentari o farmacologici

La Roma continua a lavorare fuori dal campo per sostenere la sua comunità durante l'emergenza coronavirus. L'ultimo progetto si chiama 'ASSIEME', nato con il contributo della fondazione Roma Cares e culmine di tutte le iniziative lanciate dai giallorossi nell'ultimo mese. Da lunedì infatti tutti gli abbonati over-60 avranno a disposizione il call center del club, che sarà operativo per indicare dove, nei vari quartieri dei tifosi giallorossi, sarà possibile acquistare i prodotti più richiesti. Un network costruito insieme alle aziende partner della società giallorossa, un aiuto logistico dopo gli interventi più urgenti: la scorsa settimana la Roma aveva consegnato beni di prima necessità a tutti gli abbonati over-75, mentre già nei primi giorni di lockdown si era attivata per lanciare una raccolta fondi destinata agli ospedali della città.