Venerdì 30 ottobre

Giro di tamponi per la Lazio, in vista della partita di domenica, in trasferta contro il Torino. I campioni molecolari del gruppo squadra vengono processati, come consuetudine, dal laboratorio di Avellino “Futura Diagnostica”. Luis Alberto, Lazzari e Diavan Anderson non vengono testati in questa occasione. Vengono invece testati Strakosha e Leiva, assenti al tampone Uefa. E viene testato nuovamente anche Immobile, che nel frattempo era in isolamento a casa. Tutti i giocatori testati risultano negativi. Quindi Strakosha, Leiva e Immobile vengono convocati per Torino-Lazio. Non è dato sapere se la Lazio sia stata in bolla dopo la positività di Immobile, né tantomeno se sia stato concordato con l’ASL il rientro dell’attaccante in gruppo