L'allenatore del Bologna raccoglie la sfida social di un bambino che in appena tre tentativi riesce a fare canestro calciando dalla distanza con i piedi. La replica di Sinisa mostra come il suo sinistro sia ancora imbattibile

“Hai sbagliato persona con cui fare questa sfida”. E in effetti, se si tratta di gare di precisione con un pallone da calcio, l’ultimo al mondo che ti verrebbe in mente di sfidare è Sinisa Mihajlovic. Il coraggioso che ci ha provato è un bambino, Tommaso, che forte del suo pregevolissimo sinistro ha inviato all’allenatore del Bologna un video con la sfida: provare a fare canestro calciando dalla distanza.

Servono precisione, ovviamente, ma anche capacità di calibrare alla perfezione il tiro: come se si trattasse di un calcio di punizione. E Tommaso, dopo due tentativi con cui prende le misure, infila il canestro e invia la sfida social a Sinisa.



La risposta di Mihajlovic? Impressionante: perché il mister, dopo un breve preambolo in cui ammonisce bonariamente il piccolo tifoso, prende la mira e – con un sinistro che non ha mai perso la sua magia – fa centro al primo colpo. Il divertente duello a distanza è stato poi pubblicato sui social del Bologna, e anche se non è riuscito di battere il fenomenale Sinisa, Tommaso ne esce da vincitore grazie a un sinistro che anche lo stesso mister avrà sicuramente apprezzato.