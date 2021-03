Il difensore giallorosso ha risentito di un problema al ginocchio destro durante la partita della sua Albania contro Andorra: il calciatore rientrerà nelle prossime ore a Roma per sottoporsi agli esami strumentali. Il suo agente conferma l'infortunio, ma scongiura diagnosi preoccupanti: "Problema al menisco, non in discussione il crociato"

Brutte notizie sul fronte nazionali per la Roma che, dopo l'infortunio patito da Bryan Cristante, si trova a dover fare i conti anche con un problema al ginocchio riportato da Marash Kumbulla. Il difensore albanese, sceso in campo per 90 minuti nella gara di qualificazione ai Mondiali 2022 disputata giovedì contro Andorra, ha avvertito infatti un fastidio al ginocchio destro che richiederà esami strumentali più approfonditi per verificarne l'entità. Il calciatore dovrebbe già nelle prossime ore abbandonare il ritiro della nazionale albanese e rientrare a Roma.