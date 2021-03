Muriel: "Siamo carichi per il finale di stagione"

L’attaccante colombiano è stato premiato come giocatore del mese di febbraio dai tifosi dell'Atalanta: "Siamo molto carichi per il finale di stagione. Tanti assist? Merito di Gasperini che mi chiede anche di rifinire le azioni"

Tre gol e tre assist nelle quattro partite di campionato giocate dall’Atalanta: un rendimento che è valso a Luis Muriel il riconoscimento di giocatore del mese di febbraio dei nerazzurri, votato sui social dai tifosi bergamaschi. "Siamo molto carichi" ha detto il colombiano ai canali ufficiali del club dopo la consegna del premio, pensando agli ultimi mesi della stagione. La squadra di Gasperini infatti giocherà la finale di Coppa Italia e punterà ad un posto in Champions League: "Abbiamo una gran bella opportunità davanti, vogliamo confermarci in alto in classifica per ottenere la posizione che l’Atalanta ha saputo meritarsi".