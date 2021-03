L'allenatore nerazzurro è tornato sulla cessione di Papu Gomez a gennaio: "Non sono stato io a mandarlo via". E sul suo futuro a Bergamo: "Sarò per sempre grato per quello che abbiamo fatto in questi anni. Se non mi cacciano... Vediamo, dieci partite sono tante"

Dal 2016 a oggi ha scritto pagine incredibili nella storia dell'Atalanta e vuole continuare a farlo. Il ciclo di Gian Piero Gasperini sulla panchina nerazzurra è destinato a durare ancora, con l'obiettivo di qualificarsi nuovamente per quella Champions League nella quale ha fatto benissimo nelle ultime due edizioni. Buona parte del percorso a Bergamo, Gasperini lo ha condiviso insieme a Papu Gomez, prima di arrivare alla forte rottura e la cessione nello scorso mese di gennaio del calciatore argentino. Un episodio che l'allenatore dell'Atalanta, intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, commenta così: "Non sono stato io a mandare via Gomez. Sarò sempre grato per tutto quello che abbiamo fatto in questi anni, abbiamo costruito una squadra che ha la sua identità e gioca sui suoi ritmi, ma in Italia non ci siamo solo noi. Se c'è una cosa che ci dà fastidio sono le interruzioni. Ci piace quando ci lasciano giocare, le interruzioni ci danno fastidio. Il mio futuro è ancora all'Atalanta? Se non mi cacciano, vediamo. Dieci partite sono tante".