Arrivano buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli che per la gara contro la Sampdoria alla ripresa del campionato potrà contare anche su Ante Rebic. È stato infatti accolto il ricorso presentato dal club rossonero contro la squalifica per due giornate ai danni dell'attaccante dopo il cartellino rosso contro il Napoli: la squalifica di Rebic è passata da 2 a 1 giornata (l’altro turno è stato commutato con una multa di 15mila euro) e dunque – dopo l’assenza forzata contro la Fiorentina – il croato tornerà a disposizione per il match di San Siro contro i blucerchiati in programma sabato 3 aprile alle ore 12.30.