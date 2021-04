Il difensore olandese si è negativizzato, come successo negli scorsi giorni per Handanovic e Vecino. Resta positivo solo D'Ambrosio. Intanto si attendono valutazioni su Bastoni, uscito dal campo nel finale di Lituania-Italia per una botta alla spalla ma le sue condizioni non destano grosse preoccupazioni

Arrivano buone notizie per l'Inter: il difensore olandese Stefan De Vrij è infatti guarito dal coronavirus. Risultato positivo due settimane fa, pochi giorni prima di Inter-Sassuolo (partita poi rinviata a mercoledì 7 aprile), il numero 6 nerazzurro potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte già per la sfida che l'Inter giocherà sabato sera a Milano contro il Bologna per la 29esima giornata di Serie A. Nel corso della sosta si erano negativizzati anche Handanovic e Vecino e l'unico contagiato dal Covid-19 oggi nella rosa dell'Inter è il difensore Danilo D'Ambrosio .

I numeri di De Vrij in stagione

Colonna della difesa di Conte, colpita sin qui solo 26 volte in campionato (secondo reparto per rendimento dietro la Juventus, con 23), De Vrij ha messo sin qui insieme 35 presenze in stagione con la maglia dell'Inter: di queste partite, 25 sono state giocate in Serie A, 6 in Champions League e 4 in Coppa Italia, con un gol. Con 2971 minuti in campo, è il terzo giocatore della rosa nerazzurra per impiego. Solo Barella (2989) e Handanovic (3360) hanno giocato di più di lui in stagione.