Terza vittoria di fila, terzo posto confermato. L’Atalanta continua a volare e grazie all’asse colombiano degli ex (Muriel-Zapata) supera l’Udinese al termine di una gara che sembrava chiusa dopo la doppietta di Muriel e che invece è rimasta aperta fino all’ultimo. “Guardiamo il nostro percorso e questa è una vittoria importante considerando la sosta e i giocatori appena rientrati dalle nazionali: a sprazzi abbiamo fatto veramente bene”, dice Gasperini al termine del match. "Abbiamo dominato a lungo la partita, al di là dei due gol l'Udinese non ha creato molto. Sono stati in grado di riaprire due volte la gara e la cosa ha sicuramente creato un po' di apprensione. Ma nella globalità della gara il risultato è stato più in equilibrio di quello che si è visto in campo e sul 3-2 non ci sono stati altri episodi”.