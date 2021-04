23' Glik (B), 55' Kurtic (P), 67' Ionita (B), 88' Man (P)



Un punto a testa che lascia, probabilmente, l’amaro in bocca a entrambe. Ai padroni di casa per aver sprecato due volte il vantaggio, agli ospiti per un pareggio che non consente di abbandonare il penultimo posto. Il primo quarto di gara è piuttosto equilibrato, poi sugli sviluppi di un calcio da fermo il Benevento la sblocca. Lancio in area per la sponda di Barba che trova pronto Glik per il tap-in sotto porta. Il Parma fatica a reagire e rischia anche di subire il raddoppio, ma Sepe si oppone alla conclusione ravvicinata di Lapadula, bravo a smarcarsi in area grazie a una splendida combinazione con Gaich. L’unico tentativo dei gialloblù è la punizione di Hernani alta. Nella seconda frazione D’Aversa inserisce Kurtic e il centrocampista cambia la partita. È lui a guadagnarsi l’angolo su cui arriva il pareggio, siglato di testa dopo una ribattuta corta. Sempre sugli sviluppi di un corner il Parma riesce a ribaltarla grazie a Gagliolo, ma il Var annulla per offside. I ragazzi di Inzaghi si riaffacciano in attacco e, ancora di testa, si riportano in vantaggio con Ionita, ma i ducali non mollano neanche in questo caso e acciuffano il pari a due minuti dal termine con il mancino vincente di Man, alla prima gioia in A.

TABELLINO

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Dapaoli (88' Letizia), Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta; Gaich (80' Di Serio), Lapadula (64' Caprari). All. F. Inzaghi



PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (46' Kurtic), Osorio, Bani, Gagliolo; Hernani (85' Conti), Brugman (46' Busi), Kucka (78' Cornelius); Man, Pellè, Gervinho (78' Mihaila). All. D’Aversa



Ammoniti: Bani (P), Hetemaj (B), Di Serio (B)