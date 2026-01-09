La Lazio ha festeggiato 126 anni di storia con un evento celebrativo, in cui è stata svelata una targa nel Parco dei Daini. A margine dell'evento, il presidente Claudio Lotito ha parlato del mercato della Lazio, che ha già visto arrivare due volti nuovi, Ratkov dal Salisburgo e Taylor dall'Ajax, a fronte della partenza di due giocatori importanti come Castellanos e Guendouzi, ceduti rispettivamente al West Ham e al Fenerbahce: "Li abbiamo venduti perchè avevano chiesto di essere ceduti, non perché volessimo mandarli via. Li abbiamo rimpiazzati con giocatori altrettanto forti e di prospettiva. Sarri ha detto di non conoscere Ratkov? Senza polemica, Milinkovic quando l’ho preso qualcuno lo conosceva? Noi stiamo cercando di creare una Lazio come punto di riferimento, non come punto di partenza ma di arrivo. Il mister è un fuoriclasse nel formare i giocatori, cosa c’è da formare in un giocatore di 28-30 anni? Noi stiamo ringiovanendo la rosa. Faremo tutti gli acquisti necessari e arriverà chi decido che debba arrivare. Due giocatori non sono voluti venire, sono stati contattati e hanno detto ‘No grazie’. Raspadori alla Roma? Mica è Maradona, lo abbiamo contattato, ma ha rifiutato. Ha sempre giocato poco e vedremo se sarà meglio lui di Ratkov".