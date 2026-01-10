Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 20^ giornataguida tv
Da sabato 10 a lunedì 12 gennaio, su Sky e in streaming su NOW, la 20^ giornata di Serie A con 3 gare in co-esclusiva: Atalanta-Torino, Verona-Lazio e Juventus-Cremonese. Aggiornamenti live su Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport, con i live blog, video, podcast e gli SkyLights di tutti i match
Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big. Per l’intera stagione gli SkyLights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech e dello Sky Sport Skill. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A. Da sabato 10 a lunedì 12 gennaio, appuntamento con la ventesima giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Atalanta-Torino su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18.00 in campo Verona-Lazio su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Lunedì alle 20.45 sarà il momento di Juventus-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Al termine del weekend, lunedì 12 gennaio, appuntamento imperdibile con il secondo episodio della produzione originale "1996, L’anno di Del Piero".
Gli studi e i volti di Sky Sport
Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day, dalle 14.00 con Sara Benci insieme ad Angelo Carotenuto, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta. Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Day condotto da Sara Benci, con Fabio Quagliarella, Marco Nosotti e Marco Bucciantini ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Riccardo Gentile e Walter Zenga. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Federico Zancan, Paolo Assogna e Dario Massara. Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis. Lunedì sera appuntamento con Calciomercato - L’Originale. Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino.
"1996, L’anno di Del Piero"
Lunedì 12 gennaio in onda il secondo episodio di "1996, L’anno di Del Piero", la produzione originale firmata Sky Sport che rievoca il periodo in cui Alessandro Del Piero diventa leggenda del calcio mondiale, definito da lui stesso l’anno che gli cambiò la vita. Appuntamento alle 14.45, alle 18.15 e alle 00.30 su Sky Sport Calcio, alle 16.30 e alle 23.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, dove sarà possibile rivedere anche la prima puntata.
Serie A, la programmazione della 20^ giornata su Sky e NOW
Sabato 10 gennaio
- dalle 14.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Angelo Carotenuto, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan
- dalle 20.00 e dalle 22.40: Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta
- alle 20.45: ATALANTA-TORINO su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; inviati Massimiliano Nebuloni e Paolo Aghemo
Domenica 11 gennaio
- alle 18.00: VERONA-LAZIO su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti; inviati Manuele Baiocchini e Matteo Petrucci
- dalle 12.00: La Casa dello Sport – Day con Sara Benci, Fabio Quagliarella, Marco Nosotti e Marco Bucciantini
- dalle 15.30: Sky Sunday Football con Leo Di Bello, Fernando Orsi, Riccardo Gentile e Walter Zenga
- Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Stefano De Grandis
- dalle 20.45: Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello, Federico Zancan, Paolo Assogna e Dario Massara
Lunedì 12 gennaio
- dalle 20.00 e dalle 22.45: Calciomercato - L’Originale con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fayna, Veronica Baldaccini, Giancarlo Marocchi, Luca Gotti e Gianfranco Teotino
- alle 20.45: JUVENTUS-CREMONESE su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca Federico Zancan; commento Riccardo Montolivo; inviati Giovanni Guardalà e Francesco Cosatti