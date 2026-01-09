Offerte Sky
Serie A, la presentazione della 20^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La 20^ giornata di Serie A si gioca da sabato 10 a lunedì 12 gennaio. Sabato alle 20.45 Atalanta-Torino su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW. Le partite del turno di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

Il ventesimo turno di Serie A della stagione si gioca da sabato 10 a lunedì 12 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Atalanta-Torino, Verona-Lazio e Juventus-Cremonese. La giornata di campionato si apre sabato alle 15.00 con il doppio appuntamento Como-Bologna e Udinese-Pisa, prosegue poi alle 18.00 con Roma-Sassuolo. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti della domenica di campionato che si apre alle 12.30 con Lecce-Parma e prosegue alle 15.00 con Fiorentina-Milan. Alle 18.00 è il momento di Verona-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Inter e Napoli. La giornata di campionato si conclude lunedì 12 con, alle 18.30, Genoa-Cagliari e alle 20.45 Juventus-Cremonese su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

 

Serie A, la programmazione della 20^ giornata

Sabato 10 gennaio

  • ore 15.00: Como-Bologna su DAZN 1 – [Abisso]
  • ore 15.00: Udinese-Pisa su DAZN 2 - [Ayroldi]
  • ore 18.00: Roma-Sassuolo su DAZN 1 – [Marcenaro]
  • ore 20.45: Atalanta-Torino su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Fourneau]

Domenica 11 gennaio

  • ore 12.30: Lecce-Parma su DAZN 1 – [Marinelli]
  • ore 15.00: Fiorentina-Milan su DAZN 1 – [Massa]
  • ore 18.00: Verona-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Guida]
  • ore 20.45: Inter-Napoli su DAZN 1 – [Doveri]

Lunedì 12 gennaio

  • ore 18.30: Genoa-Cagliari su DAZN 1 - [La Penna]
  • ore 20.45: Juventus-Cremonese su su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Feliciani] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 20^ giornata

Sono cinque i giocatori squalificati per la 20^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Ramon (Como)
  • Zaccagni (Lazio)
  • Tomori (Milan)
  • Cristante (Roma)
  • Casadei (Torino)

