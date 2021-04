L'allenatore dei neroverdi dopo il pareggio contro la Roma: "Ci tenevo molto a questa partita. Dava fastidio essere accusati di dare poca regolarità al campionato. Se le ASL di Milano o Torino, per 4-5 positivi, bloccano un match, mi dovete spiegare perché la nostra scelta sia discussa. Raspadori? I sogni possono realizzarsi, è un giocatore con un potenziale enorme" VIDEO. GLI HIGHLIGHTS DI SASSUOLO-ROMA Condividi:

"Ci tenevo molto alla partita di oggi, dava fastidio essere accusati di dare poca regolarità al campionato quando, dal mio punto di vista, ci siamo comportati bene". Roberto De Zerbi non ci sta e, dopo il pareggio per 2-2 contro la Roma, decide di togliersi qualche sassolino dalle scarpe sulla scelta del Sassuolo di escludere i nazionali italiani per il match contro i giallorossi: "Comportarsi secondo la propria coscienza ed essere additati di falsare il campionato è qualcosa che può accadere solo nel calcio - spiega De Zerbi - In passato abbiamo escluso Defrel perché aveva avuto un contatto con un positivo, lo stesso è accaduto Chiriches. Per coerenza e correttezza era giusto escludere Locatelli e Ferrari perché erano stati dentro un focolaio".

"Abbiamo l'ambizione di arrivare settimi" leggi anche Il Sassuolo non fa giocare i nazionali con la Roma De Zerbi, ribadendo la bontà della scelta della società neroverde, ha detto la sua sulle partite rinviate nelle scorse settimane, tra le quali anche Inter-Sassuolo: "È anche giusto che tutti facciano la loro parte. Se le ASL di Milano o Torino, per 4-5 positivi, bloccano una partita, mi dovete spiegare perché la scelta nostra sia discussa. Noi abbiamo ancora l'ambizione di arrivare settimi, abbiamo dei premi se arriviamo ottavi, non vogliamo passare dieci partite in vacanza con infradito e costume. Di fronte a una scelta giusta mi ha dato fastidio passare per quelli che avrebbero potuto dare uno sviluppo non regolare al campionato".