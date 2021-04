Vlahovic risponde a Destro: Genoa-Fiorentina 1-1

Un punto a testa nella sfida di Marassi che può accontentare entrambe le squadre. Succede quasi tutto nel primo tempo, con il Genoa che passa in vantaggio con Destro e la Fiorentina di Iachini (al secondo debutto sulla panchina dei toscani) che pareggia subito con il solito Vlahovic. Nella ripresa la Viola resta in 10 per il rosso a Ribery, ma la squadra di Ballardini non va oltre il pari

13' Destro (G), 23' Vlahovic (F)



Si chiude in parità la sfida tra Genoa e Fiorentina, con i primi che restano avanti in classifica di due lunghezze rispetto agli ospiti. Avvio di gara subito divertente a Marassi, con Milenkovic che non riesce ad angolare il colpo di testa e i padroni di casa che colpiscono al primo tentativo. Il gol lo firma Destro ma gran parte del merito va all’assist in allungo di Scamacca. La risposta della squadra viola è del solito Vlahovic che, al 23’, raccoglie la sponda aerea di Castrovilli e incrocia benissimo col mancino per l’1-1. A questo punto i ragazzi di Iachini fanno la partita e spingono, rendendosi minacciosi con la rovesciata di Castrovilli, mentre dall’altra parte ci si affida soprattutto alla buona verve di Zappacosta. A inizio ripresa la Fiorentina resta in 10 per un brutto fallo di Ribery, ma il Genoa non riesce ad approfittare della superiorità numerica, non impensierendo quasi mai Dragowski. Iachini, alla prima dal ritorno sulla panchina toscana, guadagna così un punto che contribuisce ad aumentare il divario sul terzultimo posto.

TABELLINO

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (62' Zajc), Strootman (83' Melegoni), Badelj, Behrami (70' Ghiglione), Zappacosta; Destro (70' Pjaca), Scamacca (83' Shomurodov). All. Ballardini



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres (71' Biraghi), Bonaventura (71' Eysseric), Pulgar, Castrovilli (83' Callejon), Venuti (89' Amrabat); Ribery, Vlahovic (89' Kouamé). All. Iachini



Ammoniti: Strootman (G), Zajc (G), Pulgar (F)



Espulsi: Ribery (F) al 51' per rosso diretto