Fase di impostazione del Milan, il terzino sinistro effettua un passaggio in orizzontale senza accorgersi del pericolo Quagliarella. Il bomber della Samp conquista palla, vede Donnarumma fuori dai pali, e lascia partire un gran tiro dalla distanza che porta in (momentaneo) vantaggio la squadra di Ranieri. "Impara dagli errori e continua a lavorare per migliorare ogni giorno", il commento del numero 19 su Instagram dopo la partita

MILAN-SAMP: GOL E HIGHLIGHTS