Da una parte la soddisfazione per una prestazione positiva contro una delle squadre migliori della Serie A, dall'altra l'amarezza per aver sfiorato una vittoria nel derby che è sfuggita soltanto nei minuti finali. La prova del Torino contro la Juventus soddisfa però Davide Nicola, anche in vista dei prossimi impegni e della lotta salvezza: "Noi ci credevamo tantissimo, abbiamo impostato la partita per contrapporci alla Juventus. Il risultato del Cagliari non ci ha condizionato. A me non piace che i miei ragazzi siano legati a ciò che fanno gli altri. Noi stiamo cercando di creare una mentalità, di creare gioco, di dare un’identità precisa: devono concentrarsi sul loro percorso. Non è che abbia fatto granché da un punto di vista motivazionale, in realtà l’impatto credo di averlo avuto nelle scelte tecnico-tattiche. Sto cercando di conoscerli sempre di più e loro stanno credendo nel percorso che stiamo facendo. Se il Toro si salva dove vado in bicicletta? Magari me la fate più avanti questa domanda… Ci penserò".