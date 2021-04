L'allenatore bianconero analizza il 2-2 nel derby contro il Torino: "Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, serve una vittoria per ritrovare serenità ma commettiamo troppo spesso un certo tipo di errori. E' un momento delicato e dobbiamo essere concentrati al mille per mille, non sempre lo siamo" TORINO-JUVENTUS 2-2, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

La Juventus riacciuffa il pari nei minuti finali del derby, ma perde un'altra occasione per vincere e accorciare le distanze nei confronti delle prime posizioni. Bianconeri che con questo 2-2 perdono anche la terza posizione in classifica, in attesa del recupero di mercoledì contro il Napoli. Un andamento della stagione che non soddisfa Andrea Pirlo, intervenuto al termine della gara con il Torino: "Quando non vinci non puoi essere soddisfatto. Dobbiamo migliorare, stiamo lavorando per questo, ma servono delle vittorie per ritrovare serenità. Non siamo contenti di come sta andando la stagione, stiamo perdendo tanti punti per strada e dobbiamo fare meglio".

"Bisogna essere concentrati, non sempre lo siamo" leggi anche Toro, Sanabria non basta: il derby finisce 2-2 L'allenatore bianconero recrimina soprattutto sui cali di concentrazione troppo frequenti in questa squadra, come in occasione del passaggio sbagliato da Kulusevski che ha dato il via all'azione del momentaneo vantaggio granata con Sanabria: "Ho visto orgoglio un po' a intermittenza, ci complichiamo le partite da soli. Ci sono errori che stanno capitando un po' troppo spesso. Dobbiamo capire che in questo momento non possiamo essere deconcentrati neanche un secondo, perchè ogni volta che perdiamo palla subiamo gol. Bisogna stare sul pezzo, tenere la concentrazione al massimo e capire il momento che stiamo vivendo. Abbiamo giocato tante partite e un po' di lucidità viene a mancare, ma non possiamo permettercelo perchè siamo in un momento delicato. Ci vuole concentrazione al mille per mille e purtroppo non sempre è così".