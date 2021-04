Nel derby con il Toro è arrivato un altro mezzo passo falso, l’ennesimo di questo 2021. Tanti gli errori contro i granata – come quello di Kulusevski che ha agevolato la seconda rete di Sanabria -, ma per la Juve c’è subito la possibilità di riscattarsi per rimettersi in carreggiata. Con lo scudetto ormai sfumato, infatti, c’è da difendere il 4° posto e mercoledì c’è il fondamentale match per la Champions contro il Napoli, gara di recupero della 3^ giornata rinviata lo scorso ottobre, appaiato a 56 punti in classifica. Un eventuale risultato negativo collocherebbe gli azzurri in vantaggio negli scontri diretti e rischierebbe di veder avvicinarsi la Lazio, chiamata anche lei a recuperare una partita nel calendario. Per questo motivo i giocatori bianconeri hanno svolto la seduta di allenamento anche oggi alla Continassa: Pasqua di lavoro, divisa tra lo scarico per chi ha giocato ieri e le esercitazioni in campo – conclusa da una partitella – per il resto della squadra. Pirlo dovrà fare ancora i conti con qualche assenza in difesa causa positività al coronavirus, Bonucci e Demiral, ma forse ritroverà le tre pedine che sono mancate nell’ultima sfida. Puniti dalla società per aver violato le norme anti-Covid e multati dai carabinieri, McKennie, Arthur e Dybala si sono infatti allenati in gruppo e sono pronti a essere convocati e tornare a disposizione qualora le condizioni fisiche lo permettano.