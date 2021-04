Reintegrati McKennie, Dybala e Arthur, si va verso la loro convocazione per il recupero contro il Napoli (mercoledì alle 18.45, diretta su Sky Sport Uno), dopo il derby saltato per punizione. L’americano potrebbe partire dal 1’, dovrebbe giocare anche la Joya, che non si vede in campo dal 10 gennaio

Esclusi per punizione nel derby contro il Torino, McKennie, Dybala e Arthur hanno lavorato anche questo lunedì in gruppo dopo essere tornati ad allenarsi regolarmente con la squadra nel giorno di Pasqua e la cosa, in vista del recupero di mercoledì contro il Napoli (diretta su Sky Sport Uno alle 18.45), sembra portare alla convocazione dei tre, che si erano resi protagonisti di una cena in casa dell’americano violando le norme anti-Covid, interrotta dall’intervento dei carabinieri.

Volata finale con la Joya

approfondimento

La classifica del girone di ritorno

Ci si aspetta dunque di trovare anche i loro nomi sulla lista dei convocati che Pirlo diramerà, e non è escluso, almeno nel caso di McKennie, addirittura un ritorno da titolare. L'alternativa sarebbe l'avanzamento di Cuadrado a centrocampo, con Danilo e Alex Sandro terzini. Tanta curiosità soprattutto attorno a Dybala, che non si vede in campo dal 10 gennaio, quando si infortunò negli ultimi minuti della partita contro il Sassuolo (l’ultimo gol, invece, risale 3 gennaio, contro l’Udinese), e che potrebbe anche giocare uno spezzone della gara con il Napoli, squadra a cui ha segnato in un solo incrocio, di Coppa Italia (febbraio 2017), quando fece doppietta. Un recupero importante anche in vista del finale di stagione, quello della Joya, dato che la Juventus non vince dalla trasferta di Cagliari del 14 marzo (complice anche pausa per le nazionali). Out Bonucci e Demiral, positivi al coronavirus, il reintegro dei tre giocatori diventa importante anche per avere più soluzioni per Pirlo, che sta vivendo il momento più tormentato della sua gestione.

La probabile formazione

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo