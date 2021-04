1/21

L'Inter in fuga, spiccano le rimonte di Genoa e Udinese ma anche il calo di Juventus e Milan. Sono le principali "variazioni" rispetto alla reale classifica di A se si contassero solo i punti fatti nel girone di ritorno, quello che "lancia" la volata finale. I rossoneri sono fuori dai primi 4 posti, la squadra di Pirlo rischia di esserlo, dato che la Lazio potrebbe scavalcarla vincendo il recupero col Torino (anche la Juventus ha una partita da recuperare, ma trattandosi di quella d'andata con il Napoli non rientra in questo calcolo)

LA CLASSIFICA DI SERIE A