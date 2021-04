Il cileno riesce ad essere incisivo da titolare e dalla panchina, anche il suo spazio si è ridotto negli ultimi mesi. Mercoledì si candida a partire dal primo minuto al fianco di Lukaku, per confermare i numeri incredibili dell’Inter a San Siro Condividi:

Lo scorso 28 febbraio, dopo il successo sul Genoa in campionato, Antonio Conte si era sbilanciato in conferenza stampa: "Stiamo vedendo il miglior Sanchez da quando è arrivato all’Inter". Il cileno era entrato per il quarto d’ora finale e aveva segnato il gol del definitivo 3-0. Quattro giorni dopo si era guadagnato una maglia da titolare contro il Parma siglando una doppietta, le sue ultime reti stagionali. In quel breve lasso di tempo, Sanchez ha offerto un saggio della sua affidabilità. La continuità in termini di condizione e la fiducia dell’allenatore gli hanno permesso di essere più incisivo. E non è una semplice questione di minuti. In questa stagione, l'attaccante ha avuto più spazio nei primi mesi quando le rotazioni frequenti erano obbligatorie a causa delle coppe. Nel 2021 infatti ha giocato dal primo minuto soltanto in tre occasioni, contro le sei che aveva collezionato nell'altra metà di campionato. Ora potrà migliorare questo dato, perché in vista del recupero di Inter-Sassuolo è pronto a partire titolare al posto di Lautaro Martinez. Contro gli emiliani, peraltro, ha segnato all’andata uno dei suoi cinque gol in campionato, cominciando nell’undici iniziale anche in quel caso.

Lukaku "padrone di casa" vedi anche Brozovic-Bastoni squalificati, come cambia l'Inter Sanchez dunquer candidato a fare da spalla a Romelu Lukaku, che a Bologna ha segnato il suo 20° gol in campionato. Fra le tante cose strepitose del rendimento del belga in questa stagione spicca il ruolino nelle gare interne: ha segnato in dieci partite su dodici a San Siro, realizzando 13 reti. Nessuno ha fatto meglio di lui in questo senso.

Lautaro Martinez, dolci ricordi col Sassuolo vedi anche Inter ritrova il Sassuolo: all'andata fu la svolta E Lautaro Martinez? Che parta o meno titolare, quella col Sassuolo è una sfida evocativa per lui. L’argentino ha esordito in Serie A contro i neroverdi nell’agosto 2018 e insieme a Lukaku ha realizzato la prima marcatura multipla nel campionato italiano proprio al Sassuolo (20 ottobre 2019, Sassuolo-Inter 3-4). Lautaro inoltre finora ha segnato 14 reti: se trovasse un altro gol, stabilirebbe il suo record realizzativo in Italia.