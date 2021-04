Lazio, Simone Inzaghi positivo al Covid

Il club biancoceleste ha comunicato la positività al coronavirus di un membro dello staff tecnico "a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare". Pochi minuti dopo su Instagram l'annuncio della moglie dell’allenatore Simone Inzaghi, Gaia Lucariello: "Tutta la nostra famiglia è risultata positiva. Stiamo bene e in isolamento come da protocollo"

La notizia è arrivata in serata. Prima un comunicato del club: "La Lazio comunica di aver appreso da un membro dello staff tecnico che lo stesso è risultato positivo al Covid-19, a seguito di un esame privato cui si è sottoposto insieme ad alcuni membri del proprio nucleo familiare. La società, per quanto di propria competenza, ha già messo in atto tutte le misure previste a tutela dei suoi tesserati”. A conferma di chi fosse il membro dello staff, pochi minuti dopo è arrivata un messaggio su Instagram pubblicato dalla moglie dell’allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, Gaia Lucariello. "Tutta la nostra famiglia è risultata positiva a seguito di un test fatto a domicilio. Siamo in isolamento", ha scritto. La Lazio effettuerà un nuovo giro di tamponi nelle prossime ore: il gruppo squadra è entrato in ‘bolla’ su disposizione dell’Asl.