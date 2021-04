Carnevali: "Esclusi? Tutti avrebbero dovuto farlo"

L’amministratore delegato neroverde ha parlato prima della sfida contro l’Inter della decisione di non convocare i giocatori entrati in contatto, in Nazionale, con positivi al Covid-19: "Non abbiamo fatto nulla di speciale ma la cosa più sensata che avrebbero dovuto fare tutti"

Prima della partita contro la Roma, la decisione di non portare con la squadra i giocatori convocati con la Nazionale azzurra (dove si sono registrati diversi casi di positività al Covid-19). Una cosa confermata anche per la sfida di mercoledì a San Siro. Poco prima del recupero della 28^ giornata contro l’Inter, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è tornato sull’argomento: "I calciatori non convocati? Abbiamo ricevuto più consensi che critiche - le sue parole nel corso di un'intervista a Dazn1 -. Le critiche arrivano da chi capisce poco, abbiamo fatto la cosa più sensata e ciò che avrebbero dovuto fare tutti: quando c’è un positivo tutti vanno in quarantena. Non abbiamo fatto nulla di speciale, anzi mi meraviglio che il Sassuolo sia stata l'unica squadra a farlo".