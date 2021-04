Con un post ironico il portiere della Juventus affronta a modo suo il tema della "costruzione dal basso". E propone la "Buffon edition", pubblicando una foto che lo ritrae intento a spazzare via la palla per liberare l'area

Il dibattito è ormai apertissimo da tempo: costruzione dal basso, sì o no? E fino a che punto è giusto accettare i rischi che comporta chiamare in causa un portiere per avviare l'azione in modo "pulito"? L'ultimo a schierarsi, dando il proprio parere, è Gianluigi Buffon, che sui social affronta con ironia la questione, postando una foto che illustra bene il suo punto di vista.



"Costruzione dal basso. Buffon edition", la chiama nella didascalia che accompagna la foto che lo ritrae intento a spazzare via il pallone senza pensarci su troppo, come veniva chiesto ai portieri di una volta quando il pericolo - sotto forma di un pallone da giocare con i piedi - si materializzava dalle loro parti. Palla lunga e via: e chissà che prima o poi non torni di moda.