La visita di ieri dal chirurgo ha confermato che il giallorosso ha ancora un 10% di forza in meno sulla gamba operata. La Roma vuole concedergli un mese di tempo per consentirgli di tornare ad avere la stessa massa muscolare su entrambe le gambe, ma la notizia confortante è che dai test non sono emersi problemi al ginocchio

Nicolò Zaniolo è costretto a frenare. Da oggi inizierà il lavoro con la Primavera, ma slitta di 3-4 settimane il suo ritorno in campo. La visita di ieri in Austria dal prof. Fink ha constatato che il ginocchio operato è in ottime condizioni, ma manca ancora un po' di forza rispetto all'altra gamba. Un rallentamento dovuto ai giorni in cui Zaniolo è rimasto fermo a causa del Covid. Rimandata quindi anche la convocazione con la prima squadra che, tempi permettendo, potrebbe al massimo arrivare per una delle ultime due gare del campionato.