Alle 21 alla Johan Cruijff Arena si gioca l'andata dei quarti di finale di Europa League. Fonseca deve fare a meno di cinque giocatori: Smalling e Mkhitaryan non recuperano e si sommano a El Shaarawy, Karsdorp e Kumbulla. Torna titolare Veretout, in attacco c'è Dzeko ispirato da Pedro e Pellegrini. Ajax con il dubbio Stekelenburg: pronto il terzo portiere Scherpen. In difesa out Blind FONSECA VERSO L'AJAX: "RIFAREI OGNI SCELTA" Condividi:

Tempo di quarti di finale in Europa League. In campo c'è la Roma, l'unica italiana rimasta in Europa. La squadra di Fonseca, aver eliminato Braga e Shakhtar Donetsk, affronta l'Ajax e proverà a conquistare nella doppia sfida contro il club olandese il pass per le semifinali. La gara di andata si gioca alla Johan Cruijff Arena questa sera alle 21, il ritorno è in programma giovedì 15 aprile allo stadio Olimpico: chi passerà il turno tra Ajax e Roma, affronterà la vincente tra Granada e Manchester United. La partita è visibile su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD e in chiaro su TV8. Telecronaca di Fabio Caressa, commento tecnico di Beppe Bergomi. A bordocampo Angelo Mangiante.

Ajax, Ten Hag non ha paura delle assenze leggi anche Ten Hag: "Roma forte, ma siamo in grande fiducia" "Assenze? Sono tranquillo e non mi fascerò la testa, abbiamo 16 o 17 giocatori buoni da utilizzare". Parola di Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, alla vigilia della sfida alla Roma. L'allenatore dell'Ajax dovrà fare a meno di Daley Blind. Il difensore ha subito una brutta torsione alla caviglia sinistra nella partita tra Olanda e Gibilterra nella sosta nazionali, infortunio che lo ha costretto a uscire dal campo in barella e che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Non ci saranno nemmeno Klaiber e Mazraoui, così in difesa sarà della partita il difensore classe 2001 Jurrien Timber. Restano da valutare le condizioni di Marteen Stekelenburg, ex della partita con 55 presenze in due stagioni tra il 2011 e il 2013 con la maglia giallorossa. Il portiere, sostituto dello squalificato Onana, si è infortunato nel corso del riscaldamento della sfida di Eredivisie giocata e vinta per 1-2 in casa dell'Heerenveen. In caso di forfait di Stekelenburg, Ten Hag sarebbe costretto a riproporre Kjell Scherpen tra i pali. In mezzo al campo operazioni affidate a Klaassen, con Tadic - 22 reti stagionali - al centro del tridente offensivo. Nell'Ajax che sfiderà la Roma mancherà anche Sebastien Haller, fuori dalla lista UEFA per errore. Ajax (4-3-3) la probabile formazione: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Klaassen, Alvarez, Gravenberch; Antony, Tadic, Neres. All.: Ten Hag