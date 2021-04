Più che in un centro estetico bisognerebbe andare da un commercialista e fare i conti dei numeri di questa Inter. Domenica a Milano c’è il Cagliari e Conte ci arriva con la forza di undici vittorie casalinghe consecutive. Solo tre volte nella sua storia il club ha fatto registrare una striscia migliore al Meazza. Per quanto il concetto casa-trasferta sia discutibile di questi tempi, i numeri dicono: quattordici giocate a San Siro, dodici vinte, una pareggiata e una persa, il derby d’andata. Con 37 punti l’Inter è la migliore in questa categoria . Mentre è seconda in trasferta dove il Milan ha fatto meglio.

Il Cagliari è avvisato ma Nainggolan e soci riportano alla mente l’1-1 dell’anno scorso. Un risultato che complicò non poco quel periodo della prima Inter di Conte. Mentre quest’anno all’andata ci pensarono Barella, D’Ambrosio e Lukaku a risolvere negli ultimi minuti una questione che, dopo l’eliminazione in Champions, stava diventando pericolosa.

Gagliardini per Barella

Adesso invece Handanovic e soci veleggiano primi e decisi, al posto di Barella squalificato dovrebbe giocare Gagliardini mentre in attacco Conte dovrà gestire la voglia del leone in gabbia. Sanchez insidia Lautaro per la terza partita consecutiva. Tenerlo ancora fuori potrebbe essere non semplice anche se il cileno comprende lui per primo che Lautaro e Lukaku stiano vivendo una super stagione. Lo ha capito e ha tollerato. Merito dello spirito di gruppo che si è creato ad Appiano Gentile. Tutti viaggiano verso una sola direzione. E non è il centro estetico.