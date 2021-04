Il Milan è partito in pullman per la trasferta di Parma e Kalulu ha caricato due bagagli, in un trolley c'era una PlayStation. Al Tardini un ritorno al passato per Stefano Pioli

Trasferta a Parma per il Milan, impegnato al Tardini per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Gara in programma alle ore 18 di sabato 9 aprile, con i rossoneri che sono partiti con un giorno di anticipo da Milanello. Sul pullman per Parma c'era tutto lo staff al completo oltre, ovviamente, ai 23 calciatori convocati da Stefano Pioli. Ognuno con il suo bagaglio, qualcuno addirittura con un secondo trolley. Kalulu, infatti, ne ha caricato uno contenente una PlayStation, ormai compagno di viaggio dei giocatori anche nelle trasferte per le gare ufficiali. Il calcio nel 2021 è anche questo: in passato si passava il tempo con le carte e con il biliardo, oggi con i videogiochi.