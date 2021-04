Un Osimhen così non si vedeva da un po'. Nelle ultime uscite il nigeriano ha dato segnali di crescita dopo una stagione durissima. Contro la Juve ha duellato e sorriso. La Champions resta sotto tiro… e Osimhen sta già riprendendo la mira

Un Osimhen così non si vedeva da un po'. Segnali di forza, di crescita, di continuità. Andando al di là del certificato medico e di quella guarigione che non è mai subito quella vera, tecnica. Del campo. Un anno d’inferno. Il Covid, la spalla lussata, i nervi del braccio recisi, il trauma cranico; l’ambientamento e le pressioni. E solo quattro gol: costati cari in bilancio. Ma che hanno portato quattro vittorie.