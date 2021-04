Dybala scalpita, torna Luis Alberto: le probabili

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Conte deve sostituire Barella. Pioli recupera tre pedine. Nella Juve si candida Dybala. Nell'Atalanta allarme Muriel rientrato. Roma, Spinazzola ko in Europa. Occhio ai secondi portieri di Torino e Cagliari. Problemi in mezzo per la Samp mentre nella Lazio si profila il ritorno da titolare di Luis Alberto PROBABILI FORMAZIONI 30^ GIORNATA - I 'CAMPETTI'

Condividi:

Quasi tutti allineati. La classifica di Serie A, dopo i recuperi di mercoledì, lascia 'sfasate' solo Lazio e Torino. L'Inter ha allungato ulteriormente mentre la Juventus si è rilanciata. Secondo posto e zona Champions restano questioni apertissime. Niente scontro diretti in questo turno ma ci sono tante notizie che arrivano dai ritiri che potrebbero 'sconvolgere' la giornata fantacalcistica di qualcuno. Spazio quindi alla squadra degli inviati di Sky Sport che, come sempre, è già al lavoro: ci sono giocatori che si sono negativizzati, altri che, causa COVID-19, sono in isolamento. Come sempre occhio agli squalificati. Ci sono ballottaggi da risolvere e giocatori da recuperare in fretta. Scopriamo quindi come stanno le 20 squadre che scenderanno in campo tra sabato e lunedì.



SPEZIA-CROTONE, sabato ore 15 Spezia, Verde in pole (dopo l'eurogol)

Tre indisponibili in casa Spezia: si tratta di Saponara, Dell'Orco e Ramos con quest'ultimo che spera in un recupero che però pare abbastanza difficile. In difesa Bastoni è in vantaggio su Marchizza mentre c'è da scegliere il compagno di reparto di Erlic. In mediana Estevez, Pobega e Agoumé cercano spazio mentre davanti salgono le quotazioni di Verde, reduce dalla splendida sforbiciata contro la Lazio. Gyasi è sicuro del posto mentre come punta centrale dovrebbe essere riproposto Piccoli.

Crotone, Reca in gruppo Si profilano due cambi sulla linea mediana della squadra di Cosmi: Petriccione rientra dalla squalifica mentre Reca si è rivisto in gruppo ed è recuperato. Sulla destra mancherà Pedro Pereira, fermato dal giudice sportivo per un turno. Difesa e attacco dovrebbero restare invariati con Messias a supporto del duo d'attacco formato da Simy e Ounas.



PARMA-MILAN, sabato ore 18 Parma, problemi per Mihaila. Gervinho a rischio Sempre molto lunga la lista di indisponibili e acciaccati in casa Parma. D'Aversa deve aggiornare le varie disponibilità: per Cyprien lesione agli adduttori. Nessuna lesione per Mihaila e Osorio ma entrambi hanno problemi fisici e lavorano a parte. Differenziato per Sohm, Karamoh, Brunetta e Inglese. Dietro potrebbe rivedersi Bruno Alves anche se Valenti è tornato a disposizione. Davanti invece si candida Man e a quel punto rischierebbe l'esclusioni Gervinho

Milan, recuperati in tre Pioli ha ritrovato in gruppo Leao, Brahim Diaz e Mandzukic. Certamente un'ottima notizia anche se difficilmente qualcuno di questi tre elementi ha chance di partire dal primo minuto. A gara in corso invece potrebbero essere opzioni percorribili. Romagnoli sta progredendo ma pare ancora presto per una convocazione. In difesa Kalulu e Saelemaekers si giocano un posto sulla destra. Rebic invece dovrebbe scavalcare Krunic e quadagnarsi una maglia da titolare sulla trequarti sinistra con Castillejo sul versante opposto.



UDINESE-TORINO, sabato ore 20:45 Udinese, risentimento per Nuytinck Non arrivano buonissime notizie dal ritiro dei bianconeri. Contro il Torino Gotti potrebbe dovre rinunciare a Nuytinck. Il difensore è alle prese con un risentimento al flessore della coscia sinistra. Salvo sorprese quindi ci sarà un cambio forzato nel pacchetto arretrato: il terzetto difensifo dovrebbe comporsi con Becao, Bonifazi e Samir ma occhio anche all'opzione De Maio.

Torino, Sirigu out. Ballottaggio in porta Nelle sedute di metà settimana si è rivisto Nkoulou: prima parzialmente col guppo, poi però il difensore si è stabilmente riaggregato ai compagni. C'è chi invece ha svolto lavoro individuale: nella fattispecie Singo e Lyanco. In porta mancherà, causa positività al COVID-19, Sirigu. Due le opzioni: Milinkovic-Savic o Ujkani. I due al momento sono ancora in ballottaggio.



INTER-CAGLIARI, domenica ore 12:30 Inter, Barella squalificato. A chi tocca? Dopo aver scontato un turno di stop nel recupero contro il Sassuolo, Bastoni è pronto a riprendere posto nella 'solita' difesa a tre. In mediana mancherà per squalifica Barella (grande ex di turno). Eriksen e Brozovic saranno gli interni di centrocampo ma per la terza maglia c'è ressa: Vidal e Gagliardini sono in ballottaggio ma spera anche Sensi. Possibile rotazione in attacco con Sachez pronto a far rifiatare (nel caso) Lautaro Martinez

Cagliari, Nandez in dubbio La positività di Cragno al COVID-19 dovrebbe permettere la 'promozione' di Vicario: al momento c'è ancora il condizionale visto che Semplici può anche contare sul più esperto Aresti. Pare però che il classe 1996 (che ha già giocato in Coppa Italia) sarà il prescelto. In difesa, con tutta probabilità, non ci saranno cambiamenti mentre sulle corsie esterne c'è da monitorare la situazione di Nandez che non è al meglio a causa di una contusione che continua a dar fastidio. In rampa di lancio c'è quindi Zappa



JUVENTUS-GENOA, domenica ore 15 Juventus, rebus in ogni reparto Altra positività in casa bianconera: per un Demiral che si è negativizzato, c'è un Bernardeschi che non sarà a disposizione per la sfida contro il Genoa. La vittoria sul Napoli ha ridato fiducia dopo il derby pareggiato. Pirlo ha ritrovato Dybala che si candida per un posto al fianco di Ronaldo. In porta potrebbe toccare ancora a Buffon mentre in difesa c'è il dubbio Chiellini: con lui e de Ligt, Danilo agirebbe a sinistra, altrimenti toccherà ad Alex Sandro. In mediana invece sia Arthur che Ramsey proveranno a recuperare posizioni nella gerarchia bianconera

Genoa, Grifone senza Strootman

Dal punto di vista offensivo il suo contributo non è stato così esaltante ma sotto altri punti di vista Strootman è quello che al Genoa è mancato nella prima parte di stagione. La sua assenza per squalifica a Torino si farà sentire: in mezzo spazio a Behrami con Zajc che torna nell'XI titolare. Varie soluzioni tra attacco e corsie esterne: possibile che a sinistra torni Czyborra con Zappacosta che cambierebbe fascia di competenza



SAMPDORIA-NAPOLI, domenica ore 15 Sampdoria, Ranieri ha problemi in mediana Adrien Silva squalificato, Ekdal con problemi muscolari (per la prima parte della settimana ha lavorato a parte); la linea mediana è un bel problema da risolvere per Claudio Ranieri che, in caso di non recupero di Ekdal, ha due soluzioni: o schierare Askildsen oppure virare sul 4-3-1-2 con l'inserimento di un trequartista: a quel punto Verre e Ramirez si candiderebbero per il ruolo di rifinitore alle spalle delle due punte che dovrebbero essere Quagliarella e Gabbiadini

Napoli, Gattuso ritrova Ospina

Contro la Juventus era finito in panchina dato che evidentemente non era ancora pienamente recuperato. Ora però il portiere colombiano pare destinato a riprendersi una maglia da titolare. Anche Manolas ha lo stesso obiettivo. Lui e Maksimovic si giocano un posto al fianco di Koulibaly. Nel tridente dietro alla punta (Osimhen e Mertens sono testa a testa) potrebbe rivedesi Lozano dal primo minuto



VERONA-LAZIO, domenica ore 15 Verona, Lovato out. Torna Magnani?

I dubbi principali di Juric (che non sarà in panchina al pari del suo collega Inzaghi) riguardano soprattutto il reparto difensivo. Detto che attacco e trequarti rimarranno le solite, dietro c'è da registrare l'indisponibilità causa squalifica di Lovato. Gunter punta a recuperare a pieno. Dawidowicz ha scontato il turno di stop e Magnani pare destinato a un posto nell'XI titolare. Con tutta probabilità, la terza maglia in difesa andrà a Dimarco con Lazovic esterno alto.

Lazio, buone sensazioni per Luis Alberto Contro lo Spezia era stata una sorpresa vederlo in campo a gara in corso ma Luis Alberto aveva stretto i denti. Per la trasferta di Verona ci sono buone sensazioni su un suo ritorno dal primo minuto. Lo spagnolo a metà settimana aveva svolto lavoro differenziato poi le prime sgambate sul campo. Insomma: tutto porta a pensare che domenica, a centrocampo, ci possa essere la 'solita' Lazio. Sicuri assenti Lazzari e Correa, entrambi squalificati. Davanti c'è in pole Caicedo mentre a destra potrebbe giocare Lulic con Fares dall'altra parte visto che l'idea è quella di non spostare Marusic dal trio di difesa.



ROMA-BOLOGNA, domenica ore 18 Roma, altro guaio per Fonseca La sua sfida di Europa League contro l'Ajax è durata solo mezzora: Leonardo Spinazzola ha dovuto abbandonare il campo anzitempo. Oggi ne sapremo di più sulle sue condizioni. Non certo una bella notizia per Fonseca che deve già rinunciare a Cristante (squalificato) oltre alla solita lunga lista di indisponibili. In difesa due soluzioni: o Fazio centrale oppure di nuovo Karsdorp abbassato. Calafiori o Bruno Peres le alternative a sinistra. Davanti ancora favorito Mayoral

Bologna, Tomiyasu a parte. Medel e Hickey fuori Sinisa Mihajlovic ritrova Palacio che dovrebbe riprendere posto in attacco con Barrow esterno. A destra solito ballottaggio Skov Olsen-Orsolini. Difesa quasi obbligata per il tecnico rossoblù: Tomiyasu infatti da qualche giorno si allena a parte mentre Medel e Hickey non saranno a disposizione. A destra quindi o Mbaye o De Silvestri. In mediana favorito Dominguez



FIORENTINA-ATALANTA, domenica ore 20:45 Fiorentina, chi sarà il vice Ribery? Pochi dubbi per quel che riguarda l'XI viola. Assenti sicuri Pulgar e Ribery causa squalifica. Oltre a loro ai box per problemi fisici sia Kokorin che Igor. Caceres si candida nuovamente per la fascia destra. Sull'altro fronte, dovrebbe tornare dal primo minuto Biraghi. Il grosso punto interrogativo riguarda il partner di Vlahovic. Senza Ribery è casting aperto tra Eysseric, Kouamè e Callejon. Per caratteristiche (simili a quelle del francese) verrebbe da pensare all'ex Napoli ma tutto è ancora da decidere

Atalanta, Muriel non preoccupa più I problemi alla schiena accusati da Muriel hanno tenuto un po' sulle spine l'universo Atalanta. Il colombiano però già giovedì era regolarmente sul campo d'allenamento e quindi allarme rientrato. A Firenza mancherà Pessina, positivo al COVID-19: Malinovskyi scalda i motori ma deve battere la concorrenza di Pasalic. Dietro linea a tre con Toloi, Romero e Djimsiti