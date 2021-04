Il centrocampista del Chelsea non esclude un ritorno al Napoli, in futuro: "Legatissimo alla città e ai tifosi, se ci fosse la possibilità...". "Finale di Champions o finale dell'Europeo? Impossibile scegliere"

Un filtrante dei suoi per ipotecare la semifinale, di quelli che in Italia abbiamo imparato a conoscere bene soprattutto quando giocava nel Napoli. Jorginho imbuca alla sua maniera e Mount segna il vantaggio per il Chelsea, ma a fine partita, per il nazionale italiano, c'è spazio anche per i sentimenti.



Così, ai microfoni di Sky, sulla possibilità di un eventuale ritorno al Napoli in futuro, il centrocampista del Chelsea non chiude la porta, anzi. "Quando vivi a Napoli non puoi mai dimenticare", dice. "Ho fatto un'esperienza bellissima e sono molto affezionato alla città e ai tifosi. Ora sinceramente non ci sto pensando perché la mia concentrazione è tutta sul Chelsea, però se c'è la possibilità, un giorno, non si sa quando, di tornare, certo che mi farebbe piacere".



Poi la domanda più difficile, con Jorginho che si rifugia nella risposta più facile: "Finale di Champions con il Chelsea o finale dell'Europeo con l'Italia? Impossibile sceglierne una: tutte e due, ovvio".