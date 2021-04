D'Aversa: "Non accetto dubbi su professionalità"

Il Parma ospita il Milan per una gara che mette in palio tre punti fondamentali, in chiave salvezza per i gialloblù e in chiave Champions per i rossoneri. Roberto D'Aversa, nella conferenza della vigilia, ha risposto anche a qualche critica riguardante la gestione della rosa. "Da un po' di tempo si parla solo di Mihaila, a me non piace parlare dei singoli – le sue parole - Quando sono arrivato aveva fatto una sola partita, ora invece ha collezionato un numero di presenze importanti, ha qualità enormi. Ma nella gestione si è tenuto conto potesse avere qualche problematica, negli ultimi anni però non c'è fiducia nell'allenatore quando fa una scelta. A volte si mette in dubbio la stessa professionalità. Mihaila stava benissimo in Nazionale, ma è rientrato in condizioni pessime. Per giocare lì ha fatto delle punture, cerchiamo di salvaguardare il nostro patrimonio. Gervinho non ha fatto delle partite alla sua altezza, ma in passato ci ha permesso di salvarci. Anche lui, pur non essendo stato utilizzato l'altra volta, è andato in Nazionale e quei quattro giorni potrebbero aver compromesso la sua prestazione visto che rientrava da un infortunio, ma non possiamo crocifiggerlo. Finché si critica l'allenatore ok, ma quando si tocca lo staff non mi sta bene. La critica deve esserci, ci mancherebbe altro, ma non accetto che si metta in dubbio la professionalità, soprattutto quando si parla dello staff".