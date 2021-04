L'allenatore verso la trasferta in Liguria (sabato 10 aprile alle 15, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251): "La nostra non è una situazione felice a livello di morale, per il rush finale serve la ferocia con la quale lo Spezia ha affrontato da subito il campionato. Messias? Valuteremo le sue condizioni nel giorno della partita, alla vigilia non si è allenato" 30^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Sono le condizioni di Junior Messias, secondo marcatore stagionale alle spalle di Simy con i suoi 8 gol, a tenere banco in casa Crotone alla vigilia della partita sul campo dello Spezia, in calendario sabato 10 aprile alle 15 (Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). Il numero 30 brasiliano ha accusato un risentimento e non si è allenato nella giornata di venerdì. "Vediamo le condizioni in cui sarà nel giorno della partita" spiega l'allenatore dei calabresi Serse Cosmi. Al Picco di fronte ci saranno due neopromosse: lo Spezia, a quota 29, ha però quasi il doppio dei punti del Crotone (15). "Serve la ferocia con la quale lo Spezia ha affrontato da subito il campionato - è la convinzione dell'allenatore - questo è uno degli aspetti che ha fatto la differenza. Vorrei molta più ferocia di quella che la mia squadra esprime ora".

"Ko di Napoli ha dato motivazioni, ma inutili"
Cosmi spiega sul piano tecnico la distanza tra le due squadre in classifica: "Lo Spezia ha un'ottima organizzazione, che si porta dietro dal campionato scorso - è la sua chiave di lettura - ha cambiato tanti giocatori ottenendo un buon risultato visto il margine sulla terzultima". In Liguria il Crotone cercherà il riscatto dopo le sconfitte contro Bologna e Napoli: "La nostra non è una situazione felice a livello di morale - assicura l'allenatore - moralmente credo che la sconfitta col Napoli, la maniera in cui è venuta fuori, dopo aver rimontato, sicuramente ci ha dato delle motivazioni che sono però inutili, visto il risultato. Ci servono i punti".