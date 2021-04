Italiano: "Battere il Crotone per dare un segnale"

Sabato alle 15 al Picco (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251) si apre la 30^ giornata di Serie A. "Si tratta di una partita importante per noi per dare un segnale alla classifica - la definisce l'allenatore dei liguri - il Crotone ha tanti punti di forza e sta mettendo in difficoltà tutte le avversarie"

"Si tratta di una partita importante per noi per dare un segnale alla classifica e cercare di tornare a fare punti". L'allenatore dello Spezia Vincenzo Italiano presenta così la sfida del Picco contro il Crotone, in calendario sabato 10 aprile alle 15 per la 30^ giornata di Serie A (diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). "Il nostro avversario continua a credere nel miracolo salvezza - sottolinea Italiano - sono convinto che sarà una battaglia vera e propria, è una squadra che chiaramente ha tanti punti di forza e che nonostante la classifica si sta esprimendo bene e sta mettendo in difficoltà tutte le avversarie".