Serie A, il calendario della 30^ giornata

Torna la Serie A con la 30^giornata, che ci avvicinerà ancora un po' ai verdetti di fine stagione. Il Milan proverà a tenere viva la lotta scudetto, sabato alle 18 sul campo del Parma. La risposta dell'Inter non si farà attendere molto, visto che i nerazzurri ospiteranno il Cagliari a San Siro domenica alle 12.30. E poi le sfide delle 15 con le protagoniste della lotta in Champions in campo in contemporanea. Ecco il programma completo