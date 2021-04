Udinese-Torino, le probabili formazioni

La squadra di Gotti ospita il Toro reduce dal derby: i granata, che hanno una partita in meno, cercano punti per la lotta salvezza affidandosi al tandem Belotti-Sanabria. Calcio d'inizio alle 20.45, diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

Udinese a quota 33, Toro quart'ultimo con 24 punti (ma una partita in meno, quella non giocata con la Lazio). I granata, reduci dal derby terminato 2-2, non vogliono lasciare punti per strada, specialmente in un turno che accoppia il Cagliari alla capolista Inter. I sardi, ad oggi, sono a -2 dalla squadra di Nicola.

Alla Dacia Arena Gotti però vorrà quanto meno replicare il risultato dell'andata: a Torino finì 2-3, con due reti in due minuti che illusero i granata (Belotti e Bonazzoli al 66' e 67') ma fu Nestorovski a regalare i 3 punti ai friulani che si erano portati in vantaggio con Pussetto e De Paul.