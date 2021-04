"Il mio futuro non è importante, sono solo focalizzato sul presente e la cosa più importante in questo momento è la Roma”. Paulo Fonseca allontana qualsiasi discorso sul suo futuro e chiama tutto l’ambiente giallorosso a rimanere concentrato in vista dei prossimi impegni. Domenica il Bologna, giovedì il ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Ajax: "È più facile sbagliare in una competizione lunga come la Serie A se hai giocatori importanti fuori. In questo momento i ragazzi devono capire che è importantissimo vincere domani contro il Bologna”. Capitolo formazione e infortunati: "Penso che sarà difficile avere Smalling per l’Ajax. Mkhitaryan si è allenato oggi con la squadra, ha fatto un solo allenamento, non giocherà dall’inizio domani. Veretout vediamo, Spinazzola col Bologna non ci sarà. Santon e Reynolds? Sono convocarti e dunque pronti per giocare, vediamo. Pastore è stato fermo tanto tempo. Ho già parlato con lui, deve tornare a giocare nel tempo giusto e nel contesto giusto", le parole dell’allenatore giallorosso.