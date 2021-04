L'armeno verso la convocazione in campionato dopo che è tornato ad allenarsi in gruppo con i compagni di squadra: superato dunque il problema al polpaccio, un recupero importantissimo per Fonseca anche in chiave Europa League

Henrikh Mkhitaryan è tornato per la prima volta ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio al polpaccio rimediato nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk dello scorso 11 marzo. È questa la bella notizia che arriva da Trigoria per Paulo Fonseca e per tutto l’ambiente Roma: l'armeno potrebbe essere convocato per la sfida di campionato in programma domenica alle ore 18 all’Olimpico contro il Bologna, l'occasione magari per fargli mettere qualche minuto nelle gambe anche in vista del ritorno dei quarti di Europa League di giovedì prossimo contro l’Ajax (1-2 per la Roma ad Amsterdam l’andata).