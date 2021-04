Roma

In tutto sono 6 i cambi rispetto alla partita dell'Amsterdam Arena per l'allenatore giallorosso: in porta c'è Mirante e non Pau Lopez, in difesa entra Fazio per Cristante, a destra esordio stagionale per il giovane statunitense Reynolds con Bruno Peres sulla fascia sinistra (sarà squalificato in Europa League dove giocheranno Karsdorp e Calafiori, con Spinazzola out per infortunio). In mezzo al campo con Diawara ci sarà Villar, mentre il tridente sarà tutto spagnolo: Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral.