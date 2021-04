leggi anche

Fonseca: "Mio futuro? Quello che conta è la Roma"

La Roma, rappresenta una sfida certamente speciale per Mihajlovic. Una maglia indossata da giocatore e sfiorata da allenatore due anni fa: "All'epoca, vista la situazione, fui io a dire di no, non i dirigenti giallorossi a tirarsi indietro". E sul collega Fonseca, aggiunge: "Poteva fare meglio? Forse sì. Ma anche peggio. Lavorare a Roma non è semplice, la sua squadra gioca bene, difficilmente arriverà in Champions ma può salvare la stagione con l'Europa League. Non tocca a me giudicare il suo lavoro, ma secondo me sta facendo bene. Ho visto una grande Roma in Coppa e solo chi non ha mai fatto sport può pensare che i giallorossi possano scendere in campo pensando al match di ritorno con l'Ajax. Si è infortunato Spinazzola e visto come stava giocando ho dormito più tranquillo, anche se mi dispiace per il ragazzo: non avrei saputo chi mettergli contro. Di solito io preferisco affrontare le squadre al completo, ma con Spinazzola bisogna portarsi il motorino". Infine un commento su Vignato, in chiave Nazionale ("Non capisco come mai un talento come lui non venga chiamato dalla rappresentativa giovanile), e sul proprietario Saputo: "Se torna siamo tutti contenti perché è più di un anno che non viene e non è facile. Sul futuro vedremo nel momento in cui parleremo. Nel frattempo penso a lavorare".