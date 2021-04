Dusan Vlahovic ha segnato 13 gol nelle prime 28 partite giocate in questo campionato di Serie A, imponendosi al centro dell'attacco della Fiorentina. Il classe 2000 sta vivendo un'ottima stagione, al suo terzo anno in Italia, e sembra essere pronto per il grande salto. Lo stesso Vlahovic non si pone limiti e si paragona a un altro 2000 che sta conquistando l'Europa, Erling Haaland: "Sarò presuntuoso, ma col lavoro duro e la testa giusto posso arrivare anche io al suo livello – le sue parole in un'intervista rilasciata a Repubblica – Haaland lo guardo, cerco di capire come si muove e come finalizza. Però poi mi concentro sui miei punti forti e deboli, non è bello essere alto un metro e 90 e non far gol di testa. Ogni giorno provo qualcosa di diverso: i tiri di destro, lo stop spalle alla porta, l'uno contro uno e il dribbling. Il segreto è ripetere i movimenti all'infinito. Anche Ronaldo lavora sempre per migliorarsi, è la strada del campione".