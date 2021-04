Dopo un mese la Roma torna a vincere in campionato, ma la testa dei giallorossi è già rivolta all'Europa League. Dal Bologna all'Ajax, non c'è tempo per rilassarsi come sottolineato da Paulo Fonseca dopo il match vinto per 1-0 contro gli emiliani: "Abbiamo cambiato molti giocatori, era importante far riposare qualcuno che aveva giocato contro l'Ajax - spiega l'allenatore a Sky Sport - Abbiamo avuto qualche difficoltà nei primi 25 minuti, poi nel secondo tempo è stata una partita diversa e abbiamo creato diverse occasioni". Testa quindi al ritorno dei quarti di finale in programma giovedì. Nonostante la vittoria per 2-1 all'andata ad Amsterdam, per Fonseca la qualificazione non è ancora in cassaforte: "Sarà una partita difficile, l'Ajax è una squadra fortissima. Dovremo essere concentrati difensivamente, è importante non fare errori. Dovremo giocare al 100% è importante capire che la qualificazione non è chiusa, dobbiamo fare una partita perfetta se vogliamo passare il turno".