Inter Cagliari, dove vedere la partita in tv

Dopo la vittoria contro il Sassuolo nel recupero di mercoledì scorso, l'Inter torna in campo per affrontare il Cagliari nel primo match domenicale della 30^ giornata di Serie A. La formazione di Antonio Conte va a caccia dell'undicesima vittoria consecutiva in campionato che avvicinerebbe i nerazzurri all'obiettivo Scudetto. Di fronte ci sarà un Cagliari reduce da tre sconfitte di fila, l'ultima delle quali contro il Verona per 2-0. La squadra di Semplici è attualmente al terzultimo posto in classifica e non vince al Meazza dal 2016. Fischio d'inizio ore 12.30.