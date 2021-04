Benevento-Sassuolo, le probabili formazioni

La 30^ giornata del campionato di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Benevento e Sassuolo. Roberto De Zerbi torna al Vigorito, per la prima volta da avversario dopo la sua esperienza giallorossa. Il suo Sassuolo, che mercoledì scorso ha perso nel recupero contro l'Inter, insegue una vittoria che manca da esattamente un mese. Dall'altra parte c'è un Benevento che vuole ottenere tre punti pesanti in chiave salvezza. Calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

La probabile formazione del Benevento

Pippo Inzaghi dovrebbe confermare in blocco l'undici che, nella scorsa giornata, era partito titolare nella gara pareggiata per 2-2 contro il Parma. Tre centrali, quindi, davanti al portiere Montipò: Tuia, Glik e Barba. Ai loro lati correranno Depaoli e Improta. A centrocampo ci saranno Hetemaj e Ionita ai lati di Schiattarella con Lapadula e Gaich a comporre la coppia d'attacco.

BENEVENTO (5-3-2) probabile formazione: Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba, Improta; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi

La probabile formazione del Sassuolo

Solito 4-2-3-1 per Roberto De Zerbi, che dovrebbe confermare ancora Raspadori come unica punta. Alle sue spalle spazio ad Haraslin (favorito nel ballottaggio con Maxime Lopez) e Boga ai lati di Djuricic. In mezzo al campo rientra Locatelli e Magnanelli. In difesa ci sono Ferrari e Chiriches al centro, con Muldur e Kyriakopoulos esterni a comporre la linea a quattro davanti a Consigli.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Muldur, Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Haraslin, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi