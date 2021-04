È arrivata la decisione del giudice sportivo dopo l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan: lo svedese è stato squalificato per una giornata per una "critica irrispettosa con atteggiamento provocatorio". Ibra salterà la gara interna dei rossoneri contro il Genoa. Per lui anche un'ammenda di 5000 euro Condividi:

Squalifica di una giornata e ammenda di 5000 euro: è questa la decisione del giudice sportivo nei confronti di Zlatan Ibrahimovic dopo l'espulsione rimediata dallo svedese nel corso della gara tra Parma e Milan in seguito alle proteste nei confronti dell'arbitro Maresca. Sospiro di sollievo dunque per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibra per una sola gara: nessuna maxi squalifica per l'attaccante rossonero.

Le motivazioni La decisione di punire Ibrahimovic con una sola giornata di stop e con la multa di 5000 euro è arrivata, come si legge dal comunicato ufficiale emesso dal giudice sportivo, "per avere, al 15' del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara". La protesta di Ibra non è stata dunque considerata un insulto nei confronti dell'arbitro.

Salta Milan-Genoa leggi anche Vlahovic, Belotti, Malen: in 3 per il nuovo Milan Lo svedese non sarà così a disposizione di Stefano Pioli per la prossima partita di campionato, la gara valida per la 31^ giornata in programma a San Siro contro il Genoa domenica 18 aprile alle 12:30. Ibra potrà tornare in campo nel match successivo, il turno infrasettimanale contro il Sassuolo mercoledì 21 aprile alle 18:30 sempre a San Siro.