Il Milan pensa a un nuovo attaccante per la prossima stagione, da affiancare a Zlatan Ibrahimovic, il cui rinnovo per un altro anno verrà annunciato nei prossimi giorni: i nomi nel mirino del club rossonero sono Dusan Vlahovic, Andrea Belotti e Donyell Malen.

La qualificazione alla prossima Champions League è ancora tutta da conquistare, ma il Milan comincia a pensare alla squadra del futuro. In particolar modo al reparto offensivo, dove il club rossonero sta pensando di fare un investimento importante. Fermo restando che il punto fisso rimarrà Zlatan Ibrahimovic, con il quale l'accordo per un altro anno di contratto è stato raggiunto e verrà annunciato nei prossimi giorni, il club vorrebbe regalare un ulteriore tassello a Stefano Pioli per la prossima stagione. I nomi nel mirino del Milan sono al momento tre: Dusan Vlahovic, Andrea Belotti e Donyell Malen.

Dusan Vlahovic leggi anche Vlahovic: "Lavorando posso diventare come Haaland" Dusan Vlahovic piace da diverso tempo alla dirigenza rossonera, anche se le sue recenti prestazioni hanno inevitabilmente fatto salire il prezzo del calciatore. 15 gol realizzati finora in 29 partite nel campionato di Serie A, per un attaccante classe 2000 (che lo rendono il secondo miglior marcatore Under 21 dei Top 5 campionati europei dietro al fenomeno Haaland), fanno sì che la Fiorentina richieda una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro per lasciarlo partire. Il contratto di Vlahovic con la Fiorentina scade infatti a giugno 2023 e il presidente Commisso vorrebbe trattenere il calciatore, intorno al quale costruire una squadra ambiziosa per il futuro. Al momento la cifra viene ritenuta troppo elevata per le casse rossonere, per un calciatore conosciuto molto bene da Stefano Pioli, che ha seguito i primi passi italiani di Vlahovic durante la sua esperienza da allenatore della Fiorentina e con il quale l'attaccante ha collezionato 10 presenze in Serie A appena 18enne.

Andrea Belotti approfondimento I bomber dell'era Mancini: in testa c'è Belotti Quello tra Andrea Belotti e il Milan è un amore già vicino al proprio compimento in passato e che potrebbe riproporsi nel prossimo mercato: nell'estate del 2017, quando la gestione Fassone-Mirabelli attuò una vera e propria rivoluzione in casa Milan, il club rossonero spinse concretamente con il Torino per portare a casa il Gallo, salvo poi vedersi rifiutare tutte le offerte presentate al presidente Cairo. La situazione attuale del capitano granata è però cambiata rispetto a quattro anni fa, con un contratto in scadenza a giugno 2022 e per il quale non è ancora stato trovato un accordo per il rinnovo. Con 91 gol realizzati nelle ultime 6 stagioni di Serie A (12 in quella ancora in corso), è possibile dunque che Belotti diventi un importante uomo mercato in vista della prossima estate. La base per trattare con il Torino è di 30 milioni di euro, dal momento che Cairo non avrebbe intenzione di cederlo per una cifra inferiore.