A San Siro il Milan ospita il Genoa. Pioli, senza lo squalificato Ibra, sceglie Leao prima punta, con alle spalle il tridente Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic. In difesa gioca Kalulu. Ballardini opta per l'ex Destro in attacco: in coppia con lui gioca Scamacca. Diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)